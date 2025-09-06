自民党の麻生太郎最高顧問と茂木敏充前幹事長が5日夜会談し、臨時総裁選をめぐる情勢などについて意見を交わしました。麻生氏と茂木氏は5日夜、都内で3時間近く会談しました。会談で両者は、臨時総裁選を行うかどうかを決める国会議員らの署名提出の情勢や、臨時総裁選の実施が決まった場合の対応などについて意見を交わし、今後も連携していくことを確認したということです。茂木氏は会談後、「いろいろ意見交換した」と述べまし