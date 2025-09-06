東海ラジオの制作でニッポン放送ショウアップナイターでも放送された5日の中日−巨人で解説を務めた小笠原道大氏が、巨人の4番・岡本和真について言及した。小笠原氏は岡本について「柱ですからね。怪我をして岡本がいなくなってから苦労してここまできているので、本当に大きい存在ですよね。結果打つ、打たない別にして、いること自体が大事になってくる」と自身の見解を述べた。今季は岡本が故障で離脱中、さまざまな選手