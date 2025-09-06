敵地オリオールズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は5日（日本時間6日）、敵地オリオールズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投手としては3回2/3を投げ、3安打5三振無失点の好投だった。降板時に地元放送席から労いの言葉がかけられた。ギアを上げた。4回、二塁打と暴投で無死三塁のピンチを背負った。ここで大谷は5番カウザーに対して100マイル台を連発。最後は162キロのフォーシームで空振り三振に斬った。続く打者