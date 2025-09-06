☆ＤｅＮＡ―ヤクルト（１８：００・横浜）ＤｅＮＡ＝竹田、ヤクルト＝山野ＤｅＮＡはルーキーの竹田が６日のヤクルト戦で今季３登板目を迎える。初登板からここまで２登板で２勝。初登板から３戦３勝を目指す。竹田は８月１６日の中日戦（バンテリンＤ）で初登板初先発。７回２安打無失点で初登板勝利を挙げた。２戦目は同２４日の巨人戦（東京Ｄ）に先発し、６回を５安打１失点で勝利投手となっている。ＤｅＮＡの新人で