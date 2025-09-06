タレント・蒼井そらが6日までに自身のインスタグラムを更新。15年ぶりの共演となるお笑いタレントとの2ショットを披露した。「15年ぶりにイジリーさんと共演！」と書き出すと、自身とイジリ―岡田がピースサインをするショットをアップ。「とあるYouTubeにゲストで出演しました！そして急遽、あるイベントに参加することになりました」とつづった。2002年にセクシー女優としてデビューし、人気者になった蒼井はその後、バ