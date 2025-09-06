2022年の出所を経て、音楽活動に再び情熱を注ぐ田代まさし。自身の原点である“ドゥーワップ”をテーマにしたイベント『ドゥーワップ・カーニバル』を主催し、仲間とともに再び音楽を奏でる日々を送っている。中編では、田代が若き日に出会ったドゥーワップの衝撃と、それを原点とした“黒人音楽への憧れ”を深掘り。方南町のソウルバー・Excelloで本物の黒人のグルーヴに触れた夜、ディスコで踊って覚えた黒人ダンサーの動き、