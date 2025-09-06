福岡市内でウソの投資話を持ちかけ、知人女性から現金1000万円をだまし取った疑いで占い師の女（51）が逮捕された。FNNは5月に被害者女性たちを取材していた。そこで聞かれた、容疑者へ信頼を寄せる理由となったのが容疑者の“贅沢な暮らしぶり”だった。ウソの投資話持ちかけ占い師の女逮捕「建物に水晶を埋め込み付加価値をつける」とウソの投資話を持ちかけていた占い師の女が詐欺の疑いで逮捕された。田齊法子容疑者（51）は、