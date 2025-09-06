東京・荒川区の住宅街で自転車が大きく膨らみながら曲がり、車のドアに衝突した。自転車の男性は振り向かずに走り去ったという。警察は、自転車による当て逃げとみて捜査している。納車から3カ月…新車のドアに擦り傷が自転車と車の接触事故の瞬間を、カメラが捉えた。事故があったのは8月23日、東京･荒川区の住宅街だ。路地を抜け交差点に差し掛かったその時、自転車が大きく膨らみながら曲がってきた。撮影者は「ずいぶん勢いよ