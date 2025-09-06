5日、イスラエル軍の攻撃で高層ビルが崩壊し、逃げる人々＝パレスチナ自治区ガザ市（AP＝共同）【エルサレム共同】パレスチナ自治区ガザの中心都市、北部ガザ市の制圧を目指すイスラエル軍は5日、同市の高層ビルを攻撃し破壊した。周囲に避難テントが並ぶ地域で、住民の密集地への攻勢を強化した。イスラエルのカッツ国防相はX（旧ツイッター）で「地獄の扉が開いた」とし、イスラム組織ハマスが人質全員の解放と武装解除を受け