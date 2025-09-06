【漫画】本編を読む残暑が厳しい週末はお家でのんびり漫画三昧？本稿では2025年上半期にバズった漫画を紹介。ソフトウェア開発を仕事とするシステムエンジニアは、連日残業や徹夜、休日出勤を繰り返す激務だ。日々のテストとエラー修正、そしてタイトな納期へのプレッシャーは大きい。クライアントの要望に応えながら開発を続けていた47歳のSE、TOMEさん(@tome_ura)は、会社からの評価が低く、今期のボーナスはないと言われたこと