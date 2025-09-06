元衆院議員の石川知裕（いしかわ・ともひろ）さんが６日朝、東京都内の病院で死去した。５２歳。妻は立憲民主党衆院議員（北海道１１区）の香織氏。北海道足寄町出身。小沢一郎衆院議員の秘書を経て、２００５年の衆院選に旧民主党から出馬し、０７年に繰り上げで初当選。３期務めた。小沢氏の資金管理団体「陸山会」の土地取引を巡る政治資金規正法違反（虚偽記入）事件で有罪判決を受けて、１３年に議員辞職した。２４年に大