「オリオールズ−ドジャース」（５日、ボルティモア）ドジャースの大谷翔平投手は「１番・投手」で先発マウンドに上がり、３回２／３を無失点で降板した。初回、最速１６０キロを計測したストレートを軸に多彩な変化球をコントロール良くコーナーに投げ分けた。しっかりと三者凡退で立ち上がると、二回にも１６０キロを計測。マウントキャッスルをカットボールで三ゴロに仕留めると、カウサーをバックドアで空振り三振。２死