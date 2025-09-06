■MLBオリオールズードジャース（日本時間6日、オリオール・パーク）ドジャース・大谷翔平（31）が敵地でのオリオールズ戦に“1番・投手兼DH”で出場し、3回2/3（70球）を投げたところで降板となった。3回まで被安打2の好投で、無失点を刻んだ大谷。4回のマウンドは、先頭のマウントキャッスルに二塁打を許すと、続くカウザーの打席でワイルドピッチ。無死三塁のピンチも、162キロで空振り三振。続くリベラには163キロの直球で追