中国国家知的財産局の9月5日の定例記者会見では、中国国内の有効発明特許総数は501万件に達したことが紹介されました。また「2025年世界トップ100イノベーションクラスター」ランキングで、中国からは24のクラスター（都市群）が選出されたことも取り上げられました。「2025年世界トップ100イノベーションクラスター」は世界知的所有権機関（WIPO）が毎年発表している、世界各国および地域のイノベーション能力についての評価で、