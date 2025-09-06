今回の弾丸ツアーのメンバー。左から、タイ人、ギリシャ人、日本人。思えばなかなかユニークなパーティーでの弾丸出張となった。連載【「新型コロナウイルス学者」の平凡な日常】第139話いろいろな国を体あたりで駆け巡る筆者。それぞれの糸は少しずつ複雑に絡み合い、大きなうねりへとつながっていく。今回はそんな手応えを感じたバンコク出張だった。【写真】パッポンストリートでの夕食＊＊＊■ふたたびバンコクへ昨年末（7