飛行機から初めて見た富士山の全景。左手に駿河湾、右に見える湖はたぶん芦ノ湖。真ん中下に広がる町はおそらく三島。連載【「新型コロナウイルス学者」の平凡な日常】第138話「鉄は熱いうちに打て」。一通のメールをきっかけに、すぐさまタイ・バンコクに飛び、共同研究の詳細を詰めていく。ウェブ会議やメールではなく、筆者が現地にわざわざ赴く理由とは？＊＊＊■一通のメールにいざなわれて2024年7月上旬、急遽、バンコク