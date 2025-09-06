◆ 連敗ストップへ、160キロ超え連発の気迫投球ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平投手（31）が現地時間5日のオリオールズ戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場。緊急登板にもかかわらず4回途中無失点と好投した。先発予定だったタイラー・グラスノーが背中の張りにより登板を回避し、急きょ大谷が二刀流で出場。体調不良での登板回避から2日、前回登板からは中8日でのマウンドとなった。初回は最速100.0マイル（約160.9キ