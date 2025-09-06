午後になって急きょ決定…グラスノーが先発回避【MLB】オリオールズ ー ドジャース（日本時間6日・ボルティモア）ドジャースの大谷翔平投手は5日（日本時間6日）、敵地でのオリオールズ戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。急きょ先発登板となったが、3回2/3を投げて無失点で降板した。許した安打は3本、5奪三振で最速は101.5マイル（約163.3キロ）だった。大谷は3日（同4日）の登板を体調不良のため回避。次回は8日（同9日）