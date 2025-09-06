インテル・マイアミに所属するルイス・スアレスが、リーグカップ決勝でのシアトル・サウンダーズ戦後に発生したトラブルにより、６試合の出場停止処分を受けた。８月31日に行なわれた試合終了直後、スアレスは両チーム選手が入り乱れる乱闘の中で問題行動に及び、相手クラブのスタッフに唾を吐きかけた。英公共放送『BBC』によると、「スアレスはサウンダーズのMFオベド・バルガスの首を掴み、その後チームメイトのセルヒオ・