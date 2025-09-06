メッツは５日（日本時間６日）に千賀滉大投手（３２）のマイナー３Ａシラキュースへの降格を発表した。千賀はマイナー降格の拒否権を持っているが受け入れた。メジャー３年目の今季は前半の１３試合で７勝３敗、防御率１・４７と素晴らしい成績を残したが、６月１２日（同１３日）のナショナルズ戦の先発登板中に右太もも裏を痛めて負傷者リスト（ＩＬ）入りした。７月１１日（同１２日）にＩＬから復帰。初戦こそ４回無失点だ