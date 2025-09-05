タイのコスメブランド「Cathy Doll(キャシードール)」から、とろけだす透け感と血色がたまらないリップマスクがお目見え。2025年9月17日のWEB先行発売前に、その魅力をたっぷりとお届けします。パーソナルカラーに合った色選びの参考にもぜひ！ タイコスメブランドといえば「Cathy Doll(キャシードール)」♡ “小さい頃、お人形で遊ぶのが大好きだった女の子”がコンセプトのタイコス