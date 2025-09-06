Ä«Ä¹Ëüº¸ÃË»á¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û³ËÀïÁè¤¬µ¯¤­¤¿¾ì¹ç¤Î±Æ¶Á¤òÄ´ºº¤¹¤ë¹ñÏ¢¤ÎÆÈÎ©²Ê³ØÀìÌç²È¥Ñ¥Í¥ë¤Ï5Æü¡¢¶¦Æ±µÄÄ¹¤Ë¥á¥­¥·¥³¹ñÎ©¼«¼£Âç¤Î¥¢¥Ê¡¦¥Á¥§¥È»á¤È±Ñ¥í¥ó¥É¥óÂç±ÒÀ¸Ç®ÂÓ°å³ØÂç³Ø±¡¤Î¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¡¦¥Ø¥¤¥ó¥º»á¤òÁª½Ð¤·¤¿¡£Ä¹ºê¤ÇÈïÇú¤·¡¢¸¶Çú¸å¾ã³²¤Î¸¦µæ¤òÂ³¤±¤ë°å»Õ¤ÎÄ«Ä¹Ëüº¸ÃË»á¡Ê82¡Ë¤Ï¶¦Æ±ÉûµÄÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¹ñÏ¢ËÜÉô¤Çµ­¼Ô²ñ¸«¤·¤¿¥Á¥§¥È»á¤Ï¡Ö³ËÀïÁè¤Î·ë²Ì¤¬²õÌÇÅª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÃ¯¤â¤¬Ç§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë