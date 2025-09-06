ニッポン放送のレジェンドアナウンサー3人、高島ひでたけ（83）上柳昌彦（68）松本秀夫（64）が5日、東京・スクエア荏原ひらつかホールで350人を集めてトークライブ「第8回らじおde Show」を開催した。この日の東京は台風15号の直撃が予定されていたが、日本各地からファンが訪れた。早朝4時半から6時までの「上柳昌彦あさぼらけ」の生放送をこなした上柳のもとには数多くのメールが寄せられたが、遠く長崎からのリスナーも無事