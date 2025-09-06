北中米ワールドカップのアフリカ予選第7節が5日に行われ、モロッコ代表がアフリカ勢一番乗りで出場権を獲得した。グループEのモロッコは、W杯出場に王手をかけた状況でニジェール代表と対戦。DFアクラフ・ハキミ(パリSG)やGKヤシン・ブヌ(アルヒラル)らがスタメン出場した中、序盤に相手が退場者を出すと、前半のうちにMFイスマエル・サイバリ(PSV)の連続ゴールで2点を先行した。さらに後半にはFWアユーブ・エル・カービ(オ