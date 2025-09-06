タレント鈴木奈々（37）が5日までに、インスタグラムを更新。AIを用い、フィギュア化した自身の姿を公開した。鈴木は3日の更新で、前半分はスーツを着用しているが後ろ姿はランジェリーが丸見えという、インパクト抜群の衣装を着用した自身の姿を公開した。最新の投稿ではこの姿をAIを用いフィギュア化し「今の流行りに乗って、AIでフィギュアにしてみました」とその画像を投稿した。続けて「これは4年前に出演した『まっちゃんね