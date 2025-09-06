元日向坂46の影山優佳（24）が5日までに、自身のインスタグラムを更新。韓国・ソウルでのオフショットを公開した。影山はヤモリとキャンディの絵文字を添え、肩紐の細いタイトなベージュのキャミソールワンピース姿で食事を楽しむ様子を披露。さらに、黒のキャミソール姿も投稿し、夏らしい装いで韓国を満喫する姿をアップした。