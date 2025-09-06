WEST.の〓田崇裕（36）がテレビ朝日系旅番組「朝だ！生です旅サラダ」（土曜午前8時）の新レギュラーに加入する。制作のABCテレビ（大阪市）が同日、発表した。〓田は13日から全国各地の魅力を伝える中継を担当する。〓田は6日生放送の番組のエンディングに出演し、「来週から中継リポーターとして旅サラダに参加させていただくことになりました」とあいさつ。MCの松下奈緒から「どうですか？この番組は朝が早いですよ。大丈夫で