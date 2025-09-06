ジャングルポケット太田博久（41）の妻でモデルの近藤千尋（35）が5日、自身のインスタグラムを更新。結婚10周年を迎えたことを報告した。近藤は「2025年9月5日結婚10周年記念日」と書き出し、「11年もよろしくね、ひーぼぉくんいつの間にか3人の母になり出会った頃よりだいぶ逞しくなった私をいつまでも彼女扱いしてくれる夫に感謝です笑」とコメント。夫・太田と花束を手にした2ショットや、家族全員での集合ショットを公開