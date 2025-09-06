第5子女児を出産した元モーニング娘。のタレント辻希美（38）が5日、自身のブログを更新。長女希空（のあ、17）と次女夢空（ゆめあ）ちゃんの近影を投稿した。辻は「昨日は偶然姉妹でお揃いのジェラピケの部屋着でした可愛い過ぎる」とルームウエアブランド「gelato pique(ジェラートピケ)」の部屋着を着用し、希空が夢空ちゃんを抱っこした姉妹ショットを公開した。辻は「まだまだジェラピケの1番小さいサイズもブカブカだ