タレント重盛さと美（37）が5日までに、自身のインスタグラムを更新。37歳の誕生日を迎えたことを報告した。重盛は「my birthday 37歳になりました」と報告。「どう？大人っぽいでしょ？」とコメントし、波が打ち寄せる海岸を背景に、大胆な水着姿のショットを公開した。この投稿にフォロワーからは「綺麗レベルが限界突破してますね」「奇跡的美女」「スタイル良すぎ」「美しさがバージョンアップしてますね」といったコメント