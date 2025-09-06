元NMB48でモデルの上西怜（24）が5日までに、自身のインスタグラムとストーリーズを更新。広島県を訪れた様子を投稿した。「撮影やったよ〜楽しかった」とつづり、海を望む高台での写真をアップ。白のハート柄トップスにミニスカート姿で、手には広島・三原市出身の童謡作家、武内俊子さんの代表作「かもめの水兵さん」をモチーフとしたブッセ生地に濃厚チーズクリームを挟み込んだお菓子。ドアップでのピースサイン笑顔ショット