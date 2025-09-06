米国遠征中の森保ジャパン（世界ランキング17位）は、7日に西海岸のオークランドで同13位のメキシコ（日本時間午前11時キックオフ）、10日に同15位の米国と対戦する（同午前8時37分キックオフ）。【もっと読む】森保監督が38歳の長友佑都を日本代表に招集し続けるワケ…7月の中国戦はラスト通告だった今回の強化試合2試合の見どころと言えば、日本代表内のエースFW争いだ。オランダの名門フェイエノールトに所属する上田綺世