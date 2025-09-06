ライバルが欠場なら稼ぎ時だ。【梅ちゃんのツアー漫遊記】男女プロも贔屓にする北海道の美味しくリーズナブルな名店、教えます5日の初日は台風15号の接近に伴い、前日に中止が決定。2日間36ホールの短縮競技となった。次戦が公式戦の日本女子プロ選手権（茨城・大洗GC）ということもあり、メルセデスランキング上位陣は調整のため、多数欠場しているが、トップを走る佐久間朱莉（22）は休まず参戦。今季ここまでの国内ツアー