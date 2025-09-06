今季の女子ゴルフは、5日開幕の「ゴルフ5レディス」（千葉・ゴルフ5カントリーオークビレッヂ）を含めてあと13試合。【もっと読む】小祝さくらは「加齢の影響」漏らしていた…ツアー6週連続欠場の深刻度いよいよ佳境に入るが、終盤戦の大きな見どころが年間女王争いだ。昨季は年間8勝の竹田麗央が約545ポイント（P）差で山下美夢有の3連覇を阻んだが、ニトリレディスが終わった時点では1位の竹田（1974P）から3位の小祝さく