米国当局がジョージア州の現代車グループ−LGエナジーソリューションの合弁バッテリー工場建設現場で4日に行われた不法滞在者取り締まりの結果、475人を逮捕し、このうち多数が韓国国籍者だと5日（現地時間）明らかにした。国土安全保障捜査局（HSI）所属のスティーブン・シュランク・ジョージア・アラバマ州担当特別捜査官は5日のブリーフィングで「前日、国土安全保障捜査局は法執行機関と協力し、不法雇用慣行および重大な連邦