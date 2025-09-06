ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、水遊びや水辺のレジャーに濡れても平気な「ユニセックス水陸両用プルオーバー」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス／ベイマックス」ユニセックス水陸両用プルオーバー © Disney 価格：各3,990円（税込）サイズ：S、M、L、LL、3L仕様：裾 スピンドル入り