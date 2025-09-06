文部科学省は５日、小中高校の次期学習指導要領の枠組みを中央教育審議会特別部会に提示した。様々な特性や課題がある児童生徒に対応するため、学校の裁量を拡大する新制度の創設を打ち出した。デジタル化が進む中、情報活用能力の向上に向け、中学校で新教科「情報・技術科」（仮称）を設ける方針も示した。指導要領は、小中高校などで教える内容や目標を定めた最低基準で、およそ１０年に１度改定される。次期指導要領は２０