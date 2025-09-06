オリオンビールが9月25日に東証プライム市場に上場することが決定しました。国内のビール市場はアサヒ、キリン、サッポロ、サントリーの寡占化が進んでおり、オリオンビールのシェアは4社に次ぐ5番目で、1％ほど。しかし、沖縄県内でのシェアは80％を超えています。この高シェアには、あるカラクリが隠されています。◆買収から6年で上場。堅調に成長中オリオンビールは2019年に野村ホールディングスと、アメリカの投資ファン