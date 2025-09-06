ヴァランシエンヌ（フランス3部）は4日、8月のクラブ月間最優秀選手をU−20日本代表FW高岡伶颯が受賞したことを発表した。現在18歳の高岡は日章学園から今年3月にサウサンプトンへ加入。トップチームでのプレーはないまま、先月6日にヴァランシエンヌに1年間のレンタル移籍を果たした。当初はトップチームではなく、6部リーグに所属するリザーブチームが主戦場となることが予想されていたが、同8日に行われたナショナル（フラ