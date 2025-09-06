NY発・ブラウニー専門店「Fat Witch New York（ファットウィッチニューヨーク）」で、日本上陸10周年を記念した“周年祭”が9月2日（火）からスタート。NY、京都、東京の限定フレーバー6種類が食べ比べできるアニバーサリーセットがお目見えしましたよ。日本上陸10周年の「Fat Witch New York」「Fat Witch New York」は1998年NY・チェルシーマーケットに『Fat witch Bakery』としてオープン。「NYのお土産といえばこれが定番！」