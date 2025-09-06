パリ・サンジェルマン（PSG）は5日、ルイス・エンリケ監督が手術を受けることを発表した。発表によると、エンリケ監督は5日に自転車事故に遭い、緊急治療を受ける事態となると、鎖骨骨折と診断されたため、手術を受けることになったという。なお、今後の予定などについては明らかになっておらず、PSGは「エンリケ監督を全面的にサポートし、早期の回復を祈っています。今後の最新情報は後日改めてお知らせします」と伝えてい