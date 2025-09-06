6日午前0時20分頃、山口県下関市石原の県道で、バイクと軽乗用車が衝突しました。バイクを運転していた福岡県福岡市に住む大学生の男性(20)が、頭を強く打っていて病院に運ばれましたが、死亡しました。軽乗用車を運転していた下関市の男性(20代)に、けがはありませんでした。現場は秋根北町交差点からおよそ500m北の片側1車線の県道で、どちらかがセンターラインをはみ出したものとみて、警察で詳しい事故の原因を調べてい