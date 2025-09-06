「球団に呼ばれて構想外ということで。僕は中日で終わりたかったので、すぐに伝えました」【写真】「King Gnuの常田さんみたい」祖父江投手の“激渋”イケメンっぷり9月4日、中日ドラゴンズの祖父江大輔投手（38）が今季限りで現役を引退する意向を固めたことが判明。そして5日、バンテリンドームで引退記者会見を開き、今季での現役引退を表明した。愛知県名古屋市出身の生粋の愛知人として、地元球団一筋で腕を振り続けてき