100円ショップはいつから始まったのか。大阪公立大学特別教授の橋爪紳也さんは「現在に繋がる100円ショップは大正時代から始まっていた。アメリカで流行した『10セントストア』をモデルに、大阪で始まった」という――。（第1回）※本稿は、橋爪紳也『大阪のなぞ 歴史がつくってきた街のかたち』（河出書房新社）の一部を再編集したものです。