鳥取県境港市の境港に今季初めて水揚げされ、初競りにかけられたベニズワイガニ＝6日早朝カニの水揚げ日本一の鳥取県境港市の境港で6日、日本海に秋を告げるベニズワイガニが今季初めて水揚げされ、初競りが行われた。漁は1日から解禁となっており、境港から8隻が日本海で操業していた。6日は572箱（1箱36キロ）が水揚げされ、午前7時から初競りが行われた。姿売り用は30キロ当たり8万9千円で落札。加工用にも2万2500円の値が