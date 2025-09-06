秋篠宮家の長男・悠仁さまの成年式が始まりました。父・秋篠宮さま以来、40年ぶりの行事です。【写真を見る】【速報】悠仁さま成年式始まる父・秋篠宮さま以来40年ぶり秋篠宮邸での「冠を賜うの儀」からスタート先ほど、午前8時45分ごろ、東京・港区のお住まい・秋篠宮邸で「冠を賜うの儀」が行われました。成年式の1つ目の儀式で、モーニングコート姿の悠仁さまは天皇陛下から贈られる冠を使者を通じて受け取られました。冠は