フリーアナウンサー笠井信輔（62）が6日、インスタグラムを更新し、前日5日に55歳で亡くなった、パラリンピックの競泳女子で通算15個の金メダルを獲得した成田真由美（なりた・まゆみ）さんを悼んだ。笠井は、駆け出しだった42年前にフジテレビ系「タイム3」で、当時13歳だった成田さんを取材し、42年の付き合いだったこと、成田さんが自身も患った、がんと闘っていたこと、最後に会ったのは、亡くなる11日前の8月25日だったと明か