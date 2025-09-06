◇フィギュアスケートチャレンジャーシリーズ木下グループ杯第２日（６日、関空アイスアリーナ）ペアで昨季世界選手権王者の三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が、午前の公式練習に臨んだ。ショートプログラム（ＳＰ）「ＰａｉｎｔＩｔＢｌａｃｋ」の曲をかけ、サイドバイサイドのジャンプ、スロージャンプを着氷し、息の合ったスピンも披露。曲かけ後は、リフトやジャンプを確認した。「りくりゅう」にとっては