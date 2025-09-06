フリーアナウンサーの徳光和夫さんが６日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。番組内で徳光さんは、８月３１日に放送を終えた毎夏恒例の日本テレビ系チャリティー番組「２４時間テレビ４８―愛は地球を救う―」でチャリティーマラソンランナーを務め１０５キロを完走したＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ・横山裕との秘話を明かした。自身は「２４時間テレビサ