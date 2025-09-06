「家族でユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）に行ってみたいけれど、小さな子どもがいるから楽しめるか不安……」「子どもが怖がらないか心配……」そう思っているパパ・ママも多いのではないでしょうか？ご安心ください！ 今回は、小さなお子さん連れのご家族でも安心して楽しめる、USJの「休日のファミリーコース」をご紹介します。このコースは、子どもが怖がるライドや身長制限もなく、かわいいキャラクターたちが